عباس يحمل معه إلى نيويورك وثيقة بـ«300 خرق» تحويها خطة ترامب

المصدر: رام الله - أ. ف. ب

يحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل وثيقة أعدتها منظمة التحرير الفلسطينية تتحدث عن «300 خرق» للقانون الدولي ضمن خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط، بحسب ما أفاد مسؤول فلسطيني.

وسيتوجه عباس إلى نيويورك الإثنين حيث سيقدّم الفلسطينيون في اليوم التالي مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس إن الوثيقة ستوزع باللغة الانجليزية على جميع أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشير الوثيقة الفلسطينية التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها وأعدتها أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أنّ خطة دونالد ترامب «احتوت في مجملها على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي».

وتشير إلى أن الانتهاكات تمس بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويتعلق أبرزها بالقدس حيث «لا تتمتع إسرائيل بأي حقوق سيادية»، ولم يعترف المجتمع الدولي بضمها، والاستيطان، والأمن، وحقوق اللاجئين، والأسرى.

كما تلقي الضوء على «الخروقات المتعلقة بالسيادة وقطاع غزة والموارد الطبيعية والاقتصاد».