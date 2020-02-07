الحكومة اللبنانية تقرّ بالإجماع بيانها الوزاري

المصدر: بيروت ■أ.ف.ب

أقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع، أمس، بيانها الوزاري، الذي يتضمن عناوين خطة عملها في الفترة المقبلة، على أن تتوجه الثلاثاء المقبل إلى البرلمان لنيل ثقته، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، وتثير غضب الشارع. وأعلنت وزيرة الإعلام، منال عبدالصمد، بعد انتهاء جلسة عقدها مجلس الوزراء، بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي قرب بيروت، أن الحكومة أقرت بالإجماع البيان الوزاري.

وقالت إن رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، أطلق على الحكومة تسمية حكومة «مواجهة التحديات». ونقلت عن عون قوله «بعد نيل الحكومة الثقة، لابد من العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت».

ونقلت وزيرة الإعلام عن دياب قوله خلال الجلسة إن البيان الوزاري «هو برنامج عمل يحدد تطلعاتنا، وغير مستنسخ، وهو نتاج وقائع ودراسات، ولا يحمل أي حسابات فردية». وأكدت أن «بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه»، في البيان الوزاري، في إشارة إلى المعادلة التي يتمسّك بها «حزب الله» لإضفاء شرعية شعبية ورسمية على سلاحه، ولطالما أصرّ على إدراجها في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، وأثارت في مراحل سابقة أزمات سياسية.

ويحدد البيان الوزاري خطوط برنامج عمل الحكومة وتوجهها السياسي العريض. ونقلت وسائل إعلام محلية أن البرلمان سيعقد جلسة، الثلاثاء المقبل، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، تمهيداً لمنحها الثقة، التي ستنالها على الأرجح.

وتأمل الحكومة بعد نيلها ثقة البرلمان ومباشرة عملها أن تحظى بدعم المجتمع الدولي، الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان بإصلاحات هيكلية في قطاعات عدة، وخفض العجز العام.

- وزيرة الإعلام: «بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه».

- رئيس الوزراء حسان دياب أطلق على الحكومة تسمية حكومة «مواجهة التحديات».