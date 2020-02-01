الإمارات تؤكد دعمها لجميع جهود إيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية

المصدر: القاهرة - وام

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وفد الدولة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، وأكد دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع الجهود الرامية نحو إيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية تغليب العقل للتعامل بحكمة مع التطورات، كما شدد على أهمية المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً إلى أن الحوار هو الفرصة الأساسية والمثلى في سبيل التوصل لاتفاق السلام الذي يعد الخيار الاستراتيجي العربي الذي يجب أن نسعى إليه جميعا.



وقال قرقاش إن التجاوب السريع من الدول الأعضاء لعقد هذا الاجتماع يؤكد مجدداً الموقف العربي الراسخ بشأن هذه القضية المحورية وما تحظى به من مكانة خاصة في العالم العربي وحرص الجانب العربي على تعزيز الجهود المشتركة مع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لإيجاد حل عادل دائم وشامل لهذه القضية.



وأضاف: "يأتي اللقاء في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية والمنطقة العربية بشكل عام بظروف صعبة وتحديات استثنائية تتطلب منا العمل بحكمة واقتدار لتجاوز هذه الظروف وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الذي عاني الكثير على مدى سبعة عقود ونيف مضت ويتطلع إلى حياة آمنة مستقرة".



وتابع: "تؤكد دولة الإمارات ضرورة دعم الحوار وبدء المفاوضات المباشرة بين الجابين الفلسطيني والإسرائيلي لضمان ألا تحدث وقائع على الأرض تقوض عملية سلام العادل للقضية، ونثمن في هذا السياق الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية للدفع بعمليه السلام"، وأكد على مركزية حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية.



واستكمل: "الظروف التي تمر بھا قضيتنا الفلسطينية والمنطقة تتطلب منا اتخاذ قرارات صعبة بما يتوافق مع حجم التحدّيات التي تمر بھا القضية والمنطقة بشكل عام، ونتطلع لأن يسفر الاجتماع عن موقف عربي واضح يدعم جھود تحقيق السلام وإنھاء الاحتلال والتوصل إلى حل لھذا الصراع، بما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الأمن والاسـتقرار في المنطقة ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وكافة شعوبنا العربية".