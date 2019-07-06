إطلاق سراح أسرى حركة مناوي

المصدر: الخرطوم - وكالات

أطلقت السلطات السودانية سراح 235 من أسرى حركة تحرير السودان، عقب عفو أصدره المجلس العسكري.

وقالت الحركة عقب إطلاق سراح الأسرى من سجن الهدى، أول من أمس، إن بعض الأسرى توفوا، لم تحدد عددهم، بسبب المرض، وعدم تلقي العناية والرعاية الطبية المناسبة. ونبهت الحركة إلى وجود 350 أسيراً، وأن الإفراج شمل 235.

وقال أبرز قادة الحركة من الأسرى نمر عبدالرحمن، للصحافيين إن بعض الأسرى صدرت في مواجهتهم أحكام بالإعدام وآخرين بالسجن.

وذكر نمر أن الأسرى وجدوا معاملة قاسية بالسجن العسكري وفق قوله، إلا أن المعاملة كانت جيدة في سجن الهدى، ونوه بإلحاق بعض الأسرى من صغار السن بالمدارس، فيما تلقى آخرون تدريباً مهنياً.