الاحتلال يقتحم قسم الأسرى الفلسطينيين بمعتقل «عسقلان»

المصدر: القدس المحتلة - وام

اقتحمت قوات تابعة لإدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، قسم الأسرى الفلسطينيين في معتقل «عسقلان»، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب لمقتنياتهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في هذا الشأن، إن عملية القمع هذه تأتي قبيل شروع الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام «معركة المجدل»، والذي من المقرر أن ينفذ اليوم الأحد لمواجهة إجراءات التنكيل المتصاعدة من قبل الإدارة منذ نهاية شهر أبريل الماضي.

وحدد الأسرى جملة من مطالب الإضراب أبرزها «وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلح، وإلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى، وعلاج المرضى وإجراء العمليات اللازمة للأسرى»، وغيرها من المطالب.