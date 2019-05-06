«الجامعة» تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

المصدر: القاهرة - وام

طالبت جامعة الدول العربية، أمس، الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية، ولجان حقوق الإنسان في العالم، بتحمل المسؤولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة والتزاماتها المنصوص عليها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال.

وشدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، في تصريح له تعقيباً على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس، على أنه في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية أصبح مفروضاً على المجتمع الدولي الكف عن صمته، والبدء بالضغط الجاد على إسرائيل لإلزامها بالامتثال لقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وبالإقرار بالحقوق الفلسطينية.

وجدد الأمين العام المساعد تأكيده أن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.