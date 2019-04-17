حريق صغير في باحات المسجد الأقصى

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

اندلع حريق صغير، مساء أول من أمس، في إحدى غرف الحراسة في باحة المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، لكن تمت السيطرة عليه وإخماده، ومازال المسجد مفتوحاً أمام المصلين والزوار.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، أمس، إن الحريق الذي سيطر عليه طاقم إطفائية المسجد الأقصى، سببه لعب الفتية بالنار، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية «تم إخماد الحريق سريعاً»، مشيرة إلى أنه جاري التحقيق في أسبابه.

وتقع غرفة الحرس التي اندلعت فيها النيران أمام المصلى القبلي بالقرب من الدرج المفضي إلى المصلى المرواني، أحد المصليات داخل المسجد.

وفي غزة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل حققوا «انتصاراً تاريخياً» بعد إضرابهم عن الطعام لمدة ثمانية أيام. وأشاد هنية، خلال جلسة لنواب كتلة «حماس» البرلمانية في غزة، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف اليوم، بـ«انتصار الأسرى وانتزاعهم حقوقهم من السجان الإسرائيلي في معركة الكرامة».

وأضاف «نحن أمام محطة مهمة جداً من محطات الصمود والانتصار والمقاومة في وجه الاحتلال الذي استخدم القبضة الأشد إيلاماً في مواجهة الأسرى».

واعتبر هنية أن «انتصار الأسرى سيكون له ظلال إيجابية على تفاهمات التهدئة (مع إسرائيل) في قطاع غزة، حيث كانت قضية الأسرى ضمن الجدول الزمني للتفاهمات».

وحذر من أن «الجهود التي تبذل الآن للتوصل إلى تفاهمات على جبهة القطاع، يمكن أن تنهار إذا استمر التوتر داخل السجون».