الصدر ينفي تعطيل إتمام تشكيل الحكومة العراقية

المصدر: النجف - وكالات

كشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة على «تويتر»، نشرها أمس، عن أسباب تأخير استكمال التشكيلة الحكومية.

وأرجع الصدر أسباب التأخير إلى ما سمّاه «ماكينة المحاصصة والفاسدين». وقال «إن اتحاد ماكينة المحاصصة والرافضين لمقولة (المجرب لا يجرب)، لإعادة الوجوه الكالحة والفاسدة، هو سبب تأخير استكمال كابينة عبد المهدي الوزارية».

وتابع الصدر: «لست سبباً في تأخير إتمام تشكيل الحكومة، بل سبب في تأخير مخططات عناصر تلك الماكينة». داعياً أفراد الشعب بألا يستمعوا إليهم ولا يصغوا.

وأوضح الصدر، أنه لا يرضى توزير أشخاص لمناصب وزارتي الداخلية والدفاع من غير المستقلين، وذلك حفاظاً على استقلال العراق، وحفاظاً على أن يكون القرار الأمني قراراً داخلياً ليس عبر الحدود.

وتابع الصدر تغريدته بمخاطبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مطالباً إياه بالإسراع في إتمام مجموعته الوزارية من دون وزيري الدفاع والداخلية.

من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء السابق رئيس جبهة الحوار، صالح المطلك، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى عدم الرضوخ إلى ضغوط الكتل، والإعلان عن أسماء مرشحيه لتولي المناصب الوزارية المتبقية.

وأضاف المطلك «للأسف، بات الفاسدون يتحكمون بالقرارات السيادية، وأصبحت كلمتهم مسموعة»، محذراً من فشل الحكومة القادمة، إذا ما استمرت على النهج الحالي.