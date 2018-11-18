محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء باكستان

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية والوفد الزائر.

ورحب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالضيف وأعضاء الوفد المرافق متمنيا له زيارة موفقة تثمر عن نتائج طيبة وتعود بالخير على الطرفين.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودولة عمران خان أطراف الحديث حول عدد من المسائل والمواضيع المتصلة بتعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن رغبته وحكومته الجديدة بفتح قنوات جديدة بين الجانبين يمكن من خلالها توسيع آفاق التعاون بين بلاده ودولة الإمارات خاصة على صعيد العلاقات الإجتماعية والسياحية وبناء شراكة إستثمارية طويلة الأمد تنعكس خيرا على مصالح البلدين والشعبين المشتركة.