عبدالله بن زايد يترأس وفد الدولة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة الذي يضم 107 مشاركين في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها في 18 سبتمبر الجاري وتستمر حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل، في مدينة نيويورك.

ومن المقرر أن يلقي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في 29 سبتمبر الجاري، كلمة الإمارات خلال اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشارك في هذه الاجتماعات عدد كبير من رؤساء الدول وحكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو من ينوب عنهم.

وافتتحت الدورة الحالية، الرئيسة المنتخبة للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيا، التي أعلنت، في يوليو 2018، أن موضوع الدورة الحالية سيكون حول «توثيق صلة الأمم المتحدة بكل الناس.. القيادة العالمية والمسؤوليات المشتركة، من أجل بناء مجتمعات سلمية ومستدامة وقائمة على المساواة».

ويتضمن جدول أعمال وفد الدولة، المشاركة في العديد من الاجتماعات متعددة الأطراف، أبرزها قمة نيلسون مانديلا للسلام، التي ستعقد غداً، تكريماً للذكرى المئوية لميلاد رئيس جنوب إفريقيا السابق، نيلسون مانديلا، كما ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى حول مكافحة السل، بعد غد، واجتماعاً آخر حول مجال الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.

كما يعقد اجتماع لمجلس الأمن حول إيران يترأسه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة حول كوريا الشمالية يترأسها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

وينظم وفد الدولة مجموعة من الفعاليات، التي تقام على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينها حدث رفيع المستوى تحت عنوان «بناء عالم أفضل لرائدات الأعمال» بمشاركة ملكة هولندا، الملكة ماكسيما، ورئيس البنك الدولي، جيم كيم، ومستشارة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب.

كما ينظم الوفد فعالية «المجلس العالمي.. إكسبو 2020»، ولقاء القيادات النسائية الإماراتيات والأميركيات في قطاع الأعمال، والاستدامة، ومناقشة رفيعة بعنوان «تفاقم اندلاع الأمراض في المستقبل»، حول الاستثمار في الخدمات الصحية الروتينية، ونماذج التعاون الجديدة لتقليل خطر التفشي، بمشاركة مؤسسة «بيل ومليندا غيتس» ومنظمة اللقاحات العالمية GAVI ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من الدول المانحة.

ويشارك الوفد كذلك في عدد من الفعاليات التي تنظمها الدولة، بالمشاركة مع الدول والمنظمات الأخرى، التي ستعقد على هامش الدورة، وأبرزها فعالية الرئيس الأميركي حول الدعوة العالمية للعمل من أجل مكافحة مشكلة المخدرات العالمية، وتشارك الإمارات في رعايتها.

كما سيتم توقيع ميثاق على هامش الفعالية، حول الموضوع وقمة الصناعة العالمية، بالشراكة مع الاتحاد الروسي ومنظمة الصناعة العالمية UNIDO، إضافة إلى اجتماع متعدد الأطراف حول الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة، واجتماع الاستجابة الإنسانية في اليمن، التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.

ويتضمن جدول أعمال الوفد التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، حول بناء قدرات المرأة العربية في المجالات العسكرية وحفظ السلام.

- اجتماع لمجلس الأمن حول إيران يترأسه

ترامب.. ومناقشة مفتوحة حول كوريا

الشمالية يترأسها بومبيو.