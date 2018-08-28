الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية

المصدر: الرياض- وام

اوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ان قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق رصدت صباح اليوم اطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة.

واضاف المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ،ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

واكد المتحدث ان هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216 والقرار رقم 2231) هدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.

واشار الى ان إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن بلغ 183 صاروخا.