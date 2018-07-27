الإمارات تؤكد التزامها طويل الأجل تجاه الشعب الفلسطيني ووكالة «الأونروا»

المصدر: نيويورك - وام

أكدت دولة الإمارات التزامها طويل الأجل تجاه الشعب الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).

جاء ذلك في سياق المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن، أخيراً، بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ووصل إجمالي الإسهامات المقدمة من دولة الإمارات إلى «أونروا»، خلال عام 2017، إلى 26.7 مليون دولار أمريكي، شملت إسهامات كبيرة من حكومة دولة الإمارات، ومؤسسات إماراتية كمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة دبي العطاء. وقدمت الإمارات إسهامات إضافية إلى فلسطين بمبلغ 98.7 مليون دولار خلال عام 2017، وذلك في صورة مساعدات ثنائية، وبذلك تبلغ جملة الإسهامات التي قدمتها الدولة للشعب الفلسطيني، خلال العام نفسه، 125 مليون دولار أمريكي.

وتعهدت دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري، بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 75 مليون دولار لفلسطين، بما في ذلك مبلغ 50 مليون دولار لـ«أونروا».

وذكرت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، أنه بالإضافة إلى الدعم المالي الكبير والمستمر الذي تقدمه الإمارات للشعب الفلسطيني، فإن الدولة تدعم بقوة الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع الممتد منذ زمن طويل، وإعادة إطلاق الحوار السياسي من أجل تحقيق السلام.

ووفقاً لوكالة أنباء IRIN، إحدى المنظمات غير الهادفة للربح، التي تقدم تقارير تتعلق بالقضايا الإنسانية، تعد دولة الإمارات من بين أكبر خمس دول مانحة لـ«أونروا» على مستوى العالم مقارنة بدخلها القومي، وذلك خلال عام 2017.

• الإمارات تعهدت، منذ بداية العام الجاري، بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 75 مليون دولار لفلسطين.