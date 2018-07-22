مسؤول أممي: الإمارات رائدة العمل الإنساني في العالم

المصدر: أبوظبي -وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، حيث أكد لوكوك أن دولة الإمارات أصبحت وبجدارة رائدة العمل الإنساني في العالم.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث مجالات العمل الإنساني المشترك وآليات تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة على الصعيد الإغاثي والإنساني والاستجابة لحالات الطوارئ في مختلف المناطق ومنها اليمن.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة مارك لوكوك، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالعمل الإنساني ودعم الجهود الأممية للاستجابة لحالات الطوارئ وإغاثة المحتاجين والمعوزين في اليمن وكافة أنحاء العالم.

من جانبه، أشاد مارك لوكوك بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات على صعيد العمل الإنساني منوها إلى أن الدولة لديها وعي وإدراك بالأزمات وتعمل على الاستجابة لها بطرق عصرية ومبتكرة.

وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت وبجدارة رائدة العمل الإنساني في العالم، ولديها التزام راسخ بالمبادئ الإنسانية وتحرص على دعم الجهود الأممية في هذا الصدد.