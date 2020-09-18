الإمارات تقدم 21 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت، وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

فقد وزع فريق الهلال الأحمر 500 سلة غذائية تزن 21 طناً و400 كيلوغرام من المساعدات الغذائية، استفاد منها 2500 فرد من الأسر غير القادرة بمنطقتي تبالة وزغفة بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت.

وأعرب الأهالي عقب تسلمهم المواد الإغاثية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، لوقفتها الأخوية إلى جانبهم.

جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغ 31 ألفاً و910 سلال غذائية تزن 2483 طناً و328 كيلوغراماً، استفاد منها 150 ألفاً و550 فرداً من الأسر غير القادرة في حضرموت.

وعبر هيئة الهلال الأحمر أيضاً تم تقديم 16 طناً من المواد الإغاثية لـ1200 أسرة بمخيم العليلي بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة ضمن المرحلة الثانية للعام 2020.

وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى الإمارات على دعمها الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة بشكل دوري كل 21 يوماً منذ أربع سنوات.

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