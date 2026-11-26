عجمان - الإمارات اليوم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، خلال اجتماعاته ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، المرجع المفاهيمي للحياة الكريمة والاستقرار الأسري، ليكون إطاراً حكومياً مشتركاً لفهم أوضاع الأسر المواطنة واحتياجاتها، وتوجيه السياسات والخدمات والتدخلات بما يعزز تكاملها وفاعليتها وأثرها المستدام في حياة الأسرة.

ويؤسس المرجع لمنهجية تتعامل مع الأسرة بوصفها وحدة متكاملة، تتغير احتياجاتها وأوضاعها بمرور الوقت، بدلاً من الاستجابة لاحتياجاتها عبر برامج وخدمات منفصلة. كما يعزز تنسيق الجهود في قطاعات الدعم الاجتماعي والإسكان والصحة والتعليم والعمل والرعاية والخدمات المجتمعية، ويوجهها نحو نتائج مشتركة تنعكس على استقرار الأسرة.

ويستند المرجع إلى أربعة أبعاد رئيسية لتقييم أوضاع الأسرة: كفاية الاحتياجات الأساسية، والاستقرار المعيشي، والمرونة الأسرية، والتماسك والقدرة الأسرية. ويتيح هذا الإطار قراءة أوسع من مستوى الدخل وتلبية الاحتياجات الآنية، إذ يشمل قدرة الأسرة على الحفاظ على مستوى معيشي مستقر، ومواجهة المتغيرات والظروف الطارئة، وأداء أدوارها، وصون تماسكها.

كما يعتمد مفهوم الميزانية المرجعية أداةً لفهم الاحتياجات المعيشية للأسر، مع مراعاة ظروف كل أسرة وتكوينها وعدد أفرادها واحتياجاتها السكنية والرعائية، فضلاً عن المتغيرات في تكاليف المعيشة. ويؤكد ذلك أن الحياة الكريمة لا تُقاس بمعيار مالي موحّد، بل تُفهم في ضوء احتياجات الأسرة وظروفها.

ويرسخ المرجع نهجاً استباقياً في التعامل مع التحديات، عبر رصد عوامل الضغط المؤثرة في استقرار الأسرة مبكراً، وتوجيه التدخلات الحكومية من خلال مسارات: الوقاية، والحماية، والاستقرار، والتمكين، والاستجابة العاجلة. وتراعي هذه المسارات تفاوت أوضاع الأسر وقدراتها على تحسينها؛ فتدعم الأسر القادرة على تحقيق الاستقرار بمواردها الذاتية، وتوجّه جهود الحماية إلى الأسر الأقل قدرة على تجاوز التحديات، وفق احتياجات كل منها.

ويولي المرجع أهمية لمفهوم الانتقال الآمن، من خلال التدرج في تعديل الدعم عند تحسن دخل الأسرة أو أوضاعها، واحتساب الأثر الإجمالي للمساعدات والتسهيلات التي تحصل عليها من مختلف الجهات، بما يضمن ألا يؤدي تحسن وضعها إلى تراجع مستوى معيشتها.

ويقوم المرجع على تسعة مبادئ حاكمة هي: الكرامة، والتمكين، والخصوصية والسرية، والعدالة، والتناسب، والوقاية، والتكامل، والاستدامة، والمساءلة عن النتائج. ويعزز هذه المبادئ إشراك الأسرة في تحقيق استقرارها، وقياس التغير الفعلي في حياتها واستدامة النتائج، بدلاً من الاكتفاء بمؤشرات حجم الإنفاق وأعداد المستفيدين والخدمات المقدمة.

ويشكّل المرجع أساساً مفاهيمياً مشتركاً لتطوير السياسات والبرامج والأدوات التنفيذية المرتبطة بالأسرة، مع الحفاظ على اختصاصات الجهات الحكومية والضوابط المعتمدة للاستحقاق، بما يعزز اتساق الجهود وتكاملها.

ويجسد هذا التوجه التزام حكومة عجمان بمستهدفات رؤيتها 2030 لبناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن، وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، وترسيخ نهج تنموي يضع الإنسان وجودة حياته في صميم الأولويات، وصولاً إلى أسر مواطنة مستقرة تعيش بكرامة، وتمتلك القدرة على مواجهة المتغيرات بمرونة.