اليمن يطالب أستراليا بمراجعة آلية دعم برنامج الغذاء العالمي

المصدر: كانبيرا ـ سبأنت

طالب سفير اليمن غير المقيم في كانبيرا، الدكتور عبدالغني الشميري، أمس، الحكومة الأسترالية بمراجعة آلية الدعم الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي، الذي تسهم فيه أستراليا، بحيث تصل تلك المساعدات إلى مستحقيها، خصوصاً مع تعمد الميليشيات الحوثية الانقلابية توجيه تلك المساعدات إلى غير الجهات المستهدفة، وبيعها في السوق السوداء.

جاء ذلك خلال لقائه مع مديرة المساعدات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وقطاع الشراكات بوزارة الخارجية الأسترالية، راشيل موري، التي أبدت أسفها لتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وقالت إن بلادها بصدد مراجعة السياسية الخاصة بالمساعدات الإنسانية وفق آلية أكثر دقة، وبما يخدم الجهات أو الأطراف الأكثر إلحاحاً للوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وأكدت أن تعيين سفير لدى أستراليا سيفتح الأبواب المباشرة للتعاون والتنسيق بين البلدين، خصوصاً في جانب المساعدات الإنسانية.

حضر اللقاء نائب السفير والوزير المفوض محمد النجار.