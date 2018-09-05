الإمارات أكبر دولة مانحة للمساعدات الطارئة لليمن بدعم مباشر في 2018

المصدر: أبوظبي - وام

حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً بصفتها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني الشقيق لعام 2018 كمساعدات نفذت بشكل مباشر.

جاء ذلك في تقرير أصدرته خدمة التتبع المالي «FTS» لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والذي يعكس حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من الأول من يناير إلى الأول من سبتمبر عام 2018.

ونالت الإمارات المركز الثاني بعد السعودية كثاني أكبر دولة مانحة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن لعام 2018.

فقد قدمت دولة الإمارات مساعدات لليمن منذ بداية عام 2018 بلغت 3.75 مليارات درهم إماراتي (1.02 مليار دولار أميركي) من ضمنها 1.71 مليار درهم إماراتي (466.5 مليون دولار أميركي) استجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن، و815.8 مليون درهم إماراتي (222.1 مليون دولار أميركي) مساعدات إنسانية مباشرة.

يذكر أن المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب اليمني الشقيق منذ أبريل 2015 إلى أغسطس 2018 بلغت 13.96 مليار درهم إماراتي (3.80 مليارات دولار أميركي)، واستحوذت المساعدات الإنسانية على ما نسبته 34.5%، بقيمة قدرها 4.82 مليارات درهم (1.31 مليار دولار أميركي) من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة.

بينما استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 65.4% من قيمة المساعدات بمبلغ 9.14 مليارات درهم (2.49 مليار دولار أميركي)، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في عدد من المحافظات اليمنية المحررة، وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في عدد من المجالات.

وشملت المساعدات المقدمة 14 قطاعاً رئيساً من قطاعات المساعدات وتضمنت 45 قطاعاً فرعياً، ما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها على جميع مظاهر الحياة في اليمن، للمساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات والمناطق اليمنية.

- المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب اليمني

الشقيق منذ أبريل 2015 إلى أغسطس 2018

بلغت 13.96 مليار درهم.