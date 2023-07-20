كويكب ضخم اقترب من الأرض في غفلة من "ناسا"

لطالما كانت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عيوناً مطمئنة لمراقبة الكويكبات التي تقترب من كوكبنا، ولكن إحدى هذه الكويكبات تمكن من التسلل دون أن نراه. وتمكن كويكب يدعى "2023 إن تي 1" من الاقتراب إلى مسافة تبعد 62 ألف ميل من الأرض، وهو ما يعادل ربع المسافة ما بين الأرض والقمر في 13 يوليو الجاري.

ولكن لم يتمكن علماء ناسا من اكتشافه إلا بعد يومين من اقترابه من الأرض، لأنه أتى من جهة الشمس وكان محجوباً بالضوء.

ويبلغ قطر "2023 إن تي 1" نحو 200 قدم، ويتحرك مبتعدا عن الأرض بسرعة تصل إلى نحو 25 ألف ميل في الساعة، وهو أكبر من برج بيزا المائل، كما أنه أكبر من نيزك "تشليابنسك" البالغ قطره 60 قدماً، والذي أدى إلى إصابة نحو 1600 شخصا بأضرار عندما دخل الى الغلاف الجوي للأرض عام 2013.

ووفق معلومات من ناسا والاتحاد الدولي الفلكي فقد اقترب "2023 إن تي 1" من الأرض في 13 يوليو الجاري. وأول من شاهد هذا الكويكب هو مرصد "أطلس جنوب أفريقيا" وهو نظام تلسكوبي مخصص لكشف الكويكبات الخطرة.

وعلى الرغم من حجم هذا الكويكب، واقترابه الكبير من الارض إلا أنه لا يعتبر خطراً على الأرض وفق ما يقوله العلماء الذين أكدوا على أن الكويكب يكون خطراً إذا كان قطره أكبر من 459 قدماً واقترب نحو 4.65 مليون ميلاً من كوكب الأرض.

وعلى الرغم من أن كويكب "2023 إن تي 1" مر قرب الأرض من دون مشكلات، إلا أن اكتشافه سلط الضوء على أن العلماء يواجهون مشكلة في اكتشاف بعض الكويكبات بالنظر الى وهج الشمس.

وكما هي الحال في هذا الكويكب فقد مر نيزك "تشيليابنسك" قرب الارض قبل نحو عقد من الزمن، دون أن تتم ملاحظته بسبب سطوعه لأن النقطة التي جاء منها كانت قريبة من الشمس. وانفجر هذا النيزك على شكل كتلة لهب فوق روسيا قبل عقد من الزمن مخلفا طاقة تعادل 500 ألف طن من مادة "تي ان تي" المتفجرة مما أدى إلى هزتين أرضيتين حول العالم.

ولمواجهة تهديد هذا النوع من الكويكبات القادمة من الفضاء والتي تحجبها أشعة الشمس، ستقوم وكالة الفضاء الأوروبية بإطلاق مرصدها المدعو "نيومير" الذي سيدور مع الأرض بحلول عام 2030.

وسيقوم هذا المرصد بدور نظام انذار مبكر لكشف ومراقبة أي نيزك يقترب من الأرض قادما من جهة الشمس. وسيكون هذا المرصد في مكان من الفضاء بين الأرض والشمس حيث لا يتم مشاهدة الكويكبات والنيازك القادم من ذلك الاتجاه.