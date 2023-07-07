"تويتر" تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد ميتا بشأن تطبيقها المنافس "ثريدز"

هددت تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضد ميتا بسبب تطبيقها النصي الجديد "ثريدز" الذي اجتذب ملايين المستخدمين منذ إطلاقه هذا الأسبوع كمنافس لمنصة ايلون ماسك الاجتماعية.

في خطاب الأربعاء إلى الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربرغ، قال أليكس سبيرو، المحامي الذي يمثل تويتر، إن ميتا تستخدم بشكل غير قانوني الأسرار التجارية لتويتر وملكيات فكرية أخرى بتعيين موظفين سابقين في تويتر لإنشاء تطبيق "مقلد".

صعدت الخطوة من التوترات بين عملاقي التواصل الاجتماعي بعد انطلاق ثريدز الأربعاء لتستهدف الساعين لبديل لتويتر وسط تغييرات كبيرة لا تتمتع بشعبية أجراها ماسك على المنصة منذ شرائها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار.

وكتب المتحدث باسم ميتا اندي ستون، الخميس على ثريدز يقول "لا أحد من فريق هندسة ثريدز كان موظفا سابقا في تويتر- هذا غير صحيح."

في الخطاب ذكر سبيرو أن تويتر "تعتزم الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بحزم" وأشار إلى أنه من حق الشركة السعي للحصول على تعويضات مدنية أو إصدار إنذار قضائي.

وتابع أن الخطاب "إشعار رسمي" لميتا للحفاظ على المستندات اللازمة لنزاع محتمل بين الشركتين.

وفي رد على تغريدة بشأن اتخاذ تحرك قانوني محتمل ضد ميتا، كتب ماسك يقول "المنافسة مقبولة، لكن الغش غير مقبول".