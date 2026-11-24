ليست كل التحولات التي تحدث في حياتنا تأتي باختيارنا، فبعضها يطرق أبوابنا فجأة، ويضعنا أمام واقع لم نكن نتوقعه. وربما يكون تشخيص الإصابة بمرض السكري واحداً من تلك اللحظات التي تجعل الإنسان يعيد النظر في كثير من تفاصيل حياته، من عاداته اليومية إلى خياراته الغذائية، وحتى نظرته إلى صحته ومستقبله.

في البداية، قد يبدو الأمر ثقيلاً؛ أسئلة كثيرة، وقلق من المجهول، وشعور بأن الحياة التي اعتدناها لن تعود كما كانت، لكن الحقيقة أن الإصابة بالسكري لا تعني أن الحياة توقفت، ولا أن أحلام الإنسان أصبحت مؤجلة، بل تعني أن هناك أسلوباً جديداً للحياة علينا أن نتعلمه ونتقنه.

المشكلة أحياناً ليست في المرض وحده، بل في الطريقة التي ننظر إليه بها. فبين الإنكار والخوف والمبالغة في القلق، قد ننسى أن الوعي هو أول خطوات التعايش، وأن الالتزام بالعلاج، والاهتمام بالتغذية، وممارسة النشاط البدني، والمتابعة الطبية المنتظمة، ليست قيوداً تسلبنا حريتنا، بل خيارات تمنحنا فرصة أفضل للحفاظ على صحتنا وجودة حياتنا.

كما أن الدعم الأسري والمجتمعي له دور لا يقل أهمية؛ فالمصاب بالسكري لا يحتاج إلى نظرات الشفقة، ولا إلى نصائح متكررة تحمل اللوم، بقدر حاجته إلى التفهم والتشجيع، وإلى بيئة تساعده على الالتزام دون أن تشعره بأنه مختلف عن الآخرين.

ولعل الأهم أن نتوقف عن اختزال الإنسان في مرضه. فخلف كل تشخيص إنسان له طموحات وأحلام وعلاقات وتجارب، وله الحق في أن يعيش حياته، ويعمل، ويسافر، ويفرح، ويخطط لمستقبله.

إن التعايش مع السكري لا يعني الاستسلام له، بل امتلاك الوعي الذي يجعلنا نتحكم في تفاصيل حياتنا قدر الإمكان، بدلاً من أن نسمح للمرض بأن يتحكم فيها.

فالسكري قد يكون جزءاً من حكايتنا، لكنه ليس الحكاية كلها، وينبغي ألا يكون آخر فصولها.

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