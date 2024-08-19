ماذا اخترعت المرأة؟

جدال مستمر على منصات التواصل الاجتماعي يناقش فيه الرواد مسألة أخجل من ذكرها في سنة 2024. الجدال هو حول السؤال التالي: ماذا قدّمت المرأة للعالم من اختراعات؟ ليتم تبادل بعض الآراء الإيجابية وكثير من الآراء السلبية لتدافع المرأة عن جنسها ويدافع الرجل عن إنجازاته، ويفترق الجنسان بدلاً من أن يتحدا لسبب مفيد.

شخصياً، خضت في نقاشات عدة حول هذا الموضوع والآراء كانت صادمة ومحزنة، فالبعض قال: «أنا رجل أعمال جاد وأكسب المال يومياً. المرأة لا تستطيع فعل ذلك». وهناك من يقول مخاطباً النساء المدافعات عن جنسهن: «إن أردتنّ المنافسة فلكن الميدان، ولكن لا تمسسن اختراعات الرجل». وأخيراً وليس آخراً قيل: «المرأة مكانها المنزل، والعمل ينافي فطرتها»، وهكذا فبدلاً من أن نتكامل ونؤمن بأهمية كل منا، أصبحنا نحطم بعضنا بعضاً لنفوز في جدال عقيم لن يثمر أبداً.

يبدو أن الرجل الذي يظن أن المرأة غير قادرة على الإنجازات العظيمة خارج المنزل، والمرأة التي تم تلقينها أنها غير قادرة على منافسة الرجل في المحافل والميادين، نسيا أن المرأة تاريخياً كرست حياتها لمنزلها وتربية أبنائها برغبتها أو ضد رغبتها، بل إن البعض حرمها حق التعليم. وعندما سنحت لها الفرصة التاريخية لتدخل الميادين وتثبت وجودها أصبحت رئيسة دولة ووزيرة وعالمة ورياضية، ومازال هناك من يقول: «لكن عددهن قليل مقارنة بالرجال». وهنا سأفتح ملف التربية، فعندما يردد الأب أو الزوج العبارات التي ذكرتها سابقاً في هذا المقال، كيف لبعض النساء أن يؤمنّ بأن دورهن في هذا المجتمع (خارج المنزل) مهم ومصيري ويجتهدن لتحقيق المراكز الأولى؟

ليس خطأ أن تتفرغ المرأة لمنزلها وأطفالها، لكن في الوقت نفسه هناك أمم تعمل ليلاً ونهاراً بكل سواعدها لتنهض وتحقق شيئاً لنفسها ولعالمنا، ونحن في سباق. يقال إن المرأة حاصلة على كل حقوقها في الدولة وهذا صحيح، إلا أن بعض الآباء والأزواج يسلبونها تلك الحقوق وهنا تكمن المشكلة، ويجب أن تتم توعية الذكور بأهمية دور المرأة في ميدان العمل.

@Shaima_AhmedK