سلوك مزعج.. التردد وعدم الحسم

يُعدُّ اتخاذ القرارات مهارة مهمة، حيث تساعد الإنسان في سعيه نحو التقدم والنجاح. ومع ذلك، لا يجيد الكثيرون عملية اتخاذ القرارات بسرعة وبثقة، ودائماً ما يتّسمون بالتردد والبطء في اتخاذ خطوات إلى الأمام. وقد كتبت حول موضوع التردد في هذا العمود منذ عشر سنوات، ولازلت أراه موضوعاً في غاية الأهمية، حيث يمكن أن تكون للتردد والبطء في اتخاذ القرارات آثار كبيرة على الأفراد ومن حولهم، وقد يكون التردد له مبرر، ومفهوماً في بعض المواقف، لكن يجب ألا يكون هو القاعدة. وهناك سبب آخر هو انخفاض الثقة بالنفس، والشك في قدرة الفرد على اتخاذ قرارات سليمة، فيؤدي ذلك إلى الإفراط في التفكير في النتائج والسيناريوهات المحتملة. أيضاً يؤدي عدم الحسم إلى التأثير على العلاقات الشخصية والمهنية، إذا رأى الآخرون أن الشخص المتردد لا يمكن الاعتماد عليه، أو يفتقر إلى الثقة. وأخيراً قد يؤدي التردد إلى انخفاض احترام الذات، حيث يمكن أن يسهم التردد المزمن في الشعور بالنقص وانخفاض قيمة الذات.

هناك بعض الطرق للتعامل مع الأشخاص المترددين أو غير الحاسمين، مثل تقديم التعليقات الداعمة لمساعدتهم على فهم الآثار المترتبة على ترددهم، ثم تحديد مواعيد نهائية واضحة حتى يتم الالتزام باتخاذ القرارات ضمن إطار زمني محدد. أيضاً تبسيط الاختيارات، فتقليل عدد الخيارات، وتقسيم القرارات المعقدة إلى خطوات أصغر يمكن التحكم فيها، يمكن أن يجعل العملية أقل صعوبة. وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال الاعتراف بنجاحاتهم السابقة يرفع قدرتهم على اتخاذ قرارات سليمة. وأخيراً تشجيع المخاطرة المحسوبة، والتأكيد على أن ليس كل القرارات سيؤدي إلى نتائج مثالية، ولكن يجب ألا يكون القرار هو عدم اتخاذ قرار.

Garad@alaagarad.com

Alaa_Garad@

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