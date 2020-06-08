الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس الاثنين رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الشمالية حارا نهاراً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. و يكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الثلاثاء المقبل يتوقع تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً خاصة شمالاً و يكون الطقس حارا نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر ويصاحبها سقوط الأمطار.

اما الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س..

و يكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع يوم الأربعاء تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً خاصة غرباً ويكون الطقس حارا ومغبرا نهاراً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر ويصاحبها سقوط الأمطار.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.. ويكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الخميس ايضا يتوقع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً ويكون الطقس حارا ومغبرا نهاراً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

اما الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

ويكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي و بحر عمان.

ويشهد يوم الجمعة المقبل طقسا رطبا صباحاً على المناطق الداخلية والساحلية و يكون حارا ومغبرا نهاراً وتظهر السحب شرقا بعد الظهر.

و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية و شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتكون سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.. و يكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي و بحر عمان.