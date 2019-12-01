أحمد جمعة الزعابي: الاتحاد إنجاز تاريخي حقّقت بفضله بلادنا نهضة تنموية شاملة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي أن الاتحاد هو إنجاز تاريخي عظيم حقّقت بفضله بلادنا نهضة تنموية شاملة ومتوازنة ارتقت بمستوى معيشة الفرد وجودة حياته ورفاهيته وسعادته وذلك بفضل ما التزمته الحكومة الرشيدة من عدل وإنصاف وما وفّرته لمواطنيها من تكافؤ الفرص وتعدّد الخيارات وما تبذل من جهد لبناء القدرات وحشد الطاقات وتمكين المرأة والشباب وهي إنجازات تتطلّب منّا جميعًا بذلاً وعطاءً لنصون ما وفّرته دولة الاتحاد لنا وللمقيمين بيننا من أمن واستقرار وازدهار.

فيما يلي كلمة أحمد جمعة الزعابي بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة ..

في هذا اليوم المجيد، وبلادنا تحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين لإعلان اتحادنا وتأسيس دولتنا، يشرّفني ويشرّف كلّ إماراتي وإماراتية، أن نتقدّم بأسمى آيات التهاني إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وهو يقود مسيرتنا الاتحادية الظافرة من نصر إلى نصر ومن إنجاز إلى إنجاز، بناءً للدولة، واستكمالاً للنهضة التنموية الشاملة، التي وضع لبِناتها القائد المؤسّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورفاقه الميامين آباؤنا المؤسّسون، طيّب الله ثراهم وجعل الجنة مثواهم، جزاءً لما قدّموا لهذا الوطن من أمن وخير وفير.

وأرفع التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ولكلّ أبناء شعبنا والمقيمين بيننا من أبناء الدول الشقيقة والصديقة.

إن الاتحاد هو إنجاز تاريخي عظيم، حقّقت بفضله بلادنا، نهضة تنموية شاملة ومتوازنة ارتقت بمستوى معيشة الفرد وجودة حياته ورفاهيته وسعادته، وذلك بفضل ما التزمته الحكومة الرشيدة من عدل وإنصاف، وما وفّرته لمواطنيها من تكافؤ الفرص وتعدّد الخيارات، وما تبذل من جهد لبناء القدرات وحشد الطاقات، وتمكين المرأة والشباب، وتوفير البُنى التحتية المتطوّرة، والخدمات العامة الحديثة، والرعاية الاجتماعية الشاملة لأبناء الوطن في جميع إمارات الدولة، وهي إنجازات تتطلّب منّا جميعًا بذلاً وعطاءً لنصون ما وفّرته دولة الاتحاد لنا وللمقيمين بيننا من أمن واستقرار وازدهار.

ونحن نحتفل باليوم الوطني الثامن والأربعين، نجدّد الولاء لقيادتنا الرشيدة، ونعاهدها على المضي قُدمًا نحو ترجمة توجيهاتها بأن تكون الإمارات في صفوف الدول المتقدّمة والأكثر استقرارا وأمنا، وأن يكون شعبها أكثر شعوب الأرض تسامحا وسعادة.