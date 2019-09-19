محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي

المصدر: دبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم "31" لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي برئاسة أحمد حسن محمد بن الشيخ.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: الدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي، نائباً للرئيس، وعبدالمنعم سالم بن سويدان السويدي، وسعيد محمد الشارد الفلاسي، وأحمد سعيد ماجد باليوحة، وأحمد محمد علي الرشيد، وجهاد عبدالرزاق كاظم، والدكتور حسـن محمد عرب درويش، وعبدالعزيز محمد بن شعفار المري، وجراهام كينيت لوفـيت، وروبن جوي إبراهام ..ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

يُذكر أن مركز دبي للتحكيم الدولي هو هيئة مستقلة دائمة تهدف إلى توفير خدمات التحكيم والتوفيق، وتسوية النزاعات التجارية محلياً وإقليمياً وعالمياً.