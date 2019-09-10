كويكب ضخم يقترب من الأرض

يترقب العلماء حدثاً فلكياً تشهده الأرض لأول مرة منذ 19 عاماً، حيث سيقترب كويكب ضخم من الأرض، السبت المقبل.

وقالت تقارير صحفية إن الكويكب، الذي يطلق عليه اسم «2000 كيو دبليو 7»، يبلغ عرضه 650 متراً وطوله 310 أمتار، ويتحرك بسرعة 23 ألف كيلومتر في الساعة.

وأكد العلماء أن الكويكب سيمر بمحاذاة الأرض، مبتعداً بمسافة 8 ملايين كيلومتر.

وكانت آخر مرة جاور فيها هذا الكويكب الأرض عام 2000، ويتوقع أن يمر بجوارها في عام 2038.

واعتبر علماء فلكيون أن مرور هذا الكويكب، فرصة ذهبية لدراسته عن قرب، وفهم مكوناته ورؤية سطحه، لكنه في نفس الوقت يحمل تحذيراً بشأن الكويكبات التي قد تصطدم بالأرض.

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