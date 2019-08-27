"وحش فضائي" يهدد الأرض.. وناسا تحذر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حذرت وكالة ناسا الأميركية لعلوم الفضاء، اليوم، من اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالأرض، وهو الأمر الذي أكده مؤسس شركة سبيس إكس، إيلون ماسك، الذي أشار إلى عدم امتلاك أي وسيلة دفاع ضده.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، حذر ماسك من أن حجم الكويكب يتخطى ضعف حجم برج "شارد" في لندن، الذي يعتبر أضخم مبنى في أوروبا.

وسيمر الكويكب العملاق بجوار كوكب الأرض سبتمبر المقبل، ومن المرجح أن يضربها، بحسب تقديرات ناسا، في يوم 14 سبتمبر، والذي يبلغ عرضه أكثر من 650 متراً.

وأوضحت الصحيفة، أن "الوحش الفضائي" سيمر على الأرض بسرعة 14 ألف ميل في الساعة، وسيقطع بعد مروره بكوكبنا مسافة 3.3 مليون ميل.

ويأتي ظهور الكويكب العملاق بعد آخر مرة ظهر فيها في 1 سبتمبر عام 2000، أي أنه يظهر كل 20 عاما تقريبا، وستتكرر مرة أخرى في عام 2038.

من جانبها، ذكرت وكالة ناسا أنه لا يوجد خطر من تصادم الكويكب مع الأرض، إلا أن رئيس وكالة علوم الفضاء الأميركية، جيم بردنشتاين، حذر في وقت سابق من احتمالية اصطدام كويكب قاتل في المستقبل بالأرض.