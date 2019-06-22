تحصل على نصف ثروة زوجها بعد الطلاق!

المصدر: موقع الامارات اليوم

فوجئ رجل أميركي فاز بيانصيب بعد انفصاله بعامين عن زوجته، بأن محكمة في شيكاغو تأمره بأن يدفع نصف ثروته الناجمة عن اليانصيب، لمطلقته كجزء من تسوية الطلاق، وذلك كما ذكر موقع "فوكس نيوز".

وأضاف الموقع أن المحكمة اعتبرت أن ريتش زيلاسكو يجب أن يتقاسم ممتلكاته مع ماري بيث حيث أنه طلقها عام 2011 ثم فاز باليانصيب بعدها بعامين اي في 2013 لكن اجراءات ومعاملات الطلاق اكتملت في عام 2018، لذا عليه أن يتقاسم الجائزة مع مطلقته.

وقالت المحكمة عند إصدار الحكم، إنه بما أن الطرفين اتفقا على أن الخسارة أثناء الزواج كانت بالمشاركة، فإن الربح ينبغي أن يكون بالمشاركة أيضا.

وبعد استئناف الحكم، أقرت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، أن الحكم لا تشوبه شائبة، وبالتالي ينبغي تطبيق حكم المحكمة الابتدائية.

وأوضحت "فوكس نيوز" أن إجمالي الثروة التي حصل عليها ريتش بلغت 38.9 مليون دولار، وذلك بعد اقتطاع الضريبة والخصومات والاقتطاعات الأخرى.

وكان ريتش وماري بيث تزوجا عام 2004 وأثمر الزواج عن 3 أبناء، لكنهما انفصلا في عام 2011.