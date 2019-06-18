حاكم دبي يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء جامعة "محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية"

المصدر: دبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم "23" لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء جامعة "محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية" برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

ويضم المجلس كلا من "الدكتورة رجاء عـيسـى القرق نائباً للرئيس وعبدالرحمن محمد العويـس وحميد محمد القطامي وعبدالله عبدالرحمن الشيباني والدكتور عبـدالله محمد الكرم والدكتور عامر أحمد شريف والبروفيسور إيان أندرو جرير والدكتور علوي الشيـخ علي" وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.