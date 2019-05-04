جمارك دبي تحبط تهريب 5.715 مليون حبة كبتاغون

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

حققت جمارك دبي العيون الساهرة على حماية المجتمع من مخاطر وأضرار المواد المحظورة والمقيدة إنجازاً جديداً في التصدي لمحاولات ادخال المواد المخدرة الى الدولة، وذلك من خلال تمكن ضباط التفتيش الجمركي بيقظتهم العالية وحسهم الأمني المتقدم من احباط محاولة جديدة لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة في شحنة للمواد الغذائية قادمة من احدى الدول العربية، فمن خلال التعاون والتنسيق المتقن بين إدارة مراكز جبل علي الجمركية وإدارة الاستخبارات الجمركية وبمساندة من إدارة الدعم الفني ضمن فريق عمل متكامل التقت فيه سواعد وعقول نخبة من الموظفين الأكفاء في جمارك دبي نجح مركز جمارك جبل علي وتيكوم في ضبط 5.715 مليون حبة من حبوب الكبتاجون لتصل كمية حبوب الكبتاجون التي تم ضبطها في المركز خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر الى 10.715 مليون حبة، حيث كانت جهود جمارك دبي قد اثمرت قبل نهاية العام 2018 عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في مركز جمارك جبل علي احتوت 5 ملايين حبة من حبوب الكبتاغون.

وقد تتابعت فصول ضبطية الكبتاغون الجديدة ابتداء من قيام فريق العمل المختص بمتابعة تحركات حاوية تجارية تحمل شحنة للمواد الغذائية تم رصدها من قبل فريق العمل منذ خروجها من محطة الحاويات وحتى وصولها الى منصة التفتيش في مركز جمارك جبل علي وتيكوم، حيث قام ضباط التفتيش الجمركي في المركز و فريق المهام الميدانية لإدارة الاستخبارات بمعاينة الحاوية وأظهرت الصورة الملتقطة بواسطة جهاز المسح بالأشعة في النظام المتطور لفحص الحاويات الذي طورته جمارك دبي باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وجود اختلاف في مستوى الكثافة بالمواد الموجودة في منتصف الحاوية، ما يرجح إمكانية احتوائها على مواد مخبأة تختلف كثافتها عن كثافة المادة المفصح عنها، وبعد فتح الحاوية وتفريغ البضائع منها بالكامل اشتبه ضباط التفتيش بمحتواها حيث تم استدعاء وحدة الكلاب الجمركية للمشاركة في عمليات التفتيش إذ تبين أن بعض الأكياس تحتوي على مادة العدس الأحمر الغذائية، وعند فحصها بواسطة أجهزة مسح الطرود بالأشعة تم العثور على الحبوب المخدرة في أكياس بلاستيكية صغيرة، وأظهر الفحص المبدئي لتلك الحبوب بواسطة المختبر الجمركي المتنقل انها حبوب لمادة الكبتاجون، حيث تم تحويلها للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.

وقال مدير عام دائرة جمارك دبي أحمد محبوب مصبح "نحرص على الارتقاء بكفاءة أداء مراكزنا الجمركية في حماية امن وسلامة واقتصاد المجتمع للقيام بمهمتنا الحيوية في خط الدفاع الأول بمواجهة محاولات ادخال المواد المحظورة والمقيدة الى دولة الامارات، ونعمل على تطوير قدرات الدائرة باستمرار في مجال الاستخبارات الجمركية وإدارة المخاطر لرصد المواد المشتبه بها واستباق وصولها الينا بالتخطيط المحكم لعمليات ضبطها واحباط دخولها الى الدولة بجهود ضباط التفتيش الجمركي الاكفاء القادرين على اكتشاف المواد المهربة باستخدام احدث طرق المعاينة والتفتيش المدعومة بأجهزة الفحص والمسح الذكية التي تم تطويرها في الدائرة عبر التحفيز المستمر لكافة الموظفين والمفتشين الجمركيين على لإبداع والابتكار، وقد جاءت ضبطية الكبتاجون الجديدة لتظهر مدى استعداد مراكزنا الجمركية لإنجاز مهماتها في حماية الوطن من مخاطر واضرار المواد المخدرة حيث اثمر العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود بين كافة الإدارات والمراكز الجمركية المختصة عن احباط هذه المحاولة لإدخال حبوب الكبتاجون إلى الدولة لتظل بلادنا واحة امان ينعم فيها الناس بالسعادة والاطمئنان، وارض للمواهب تحمي الأجيال الجديدة وتحفزهم على الابداع والابتكار تنفيذا لمبادئ دبي الثمانية التي اعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء".

وأكد مصبح أن هذه الحادثة "تبين مستوى التحدي الذي تواجهه إمارة دبي كونها أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة ورابطاً هاماً بين الشرق والغرب مما يغري بمحاولة استغلال هذا الموقع لأغراض تجارية غير مشروعة، لكننا نؤكد أن موظفينا ومفتشينا على قدر هذا التحدي وهم مجهزون ومزودون بكل التقنيات والوسائل للتصدي له بأفضل السبل".

وأشار إلى قيام جمارك دبي باستخدام أحدث الأجهزة للكشف عن محاولات التهريب المختلفة، والكشف عن المخدرات بأنواعها المختلفة، وهو ما يؤكد من جديد على سلامة السياسة التي نتبعها في التحديث والتطوير المستمر ورهاننا على العنصر البشري في عملنا''·

وأضاف: "نتابع عن كثب تطور العمل في مراكزنا الجمركية عبر الزيارات الميدانية لمنصات خدمة العملاء وساحات التفتيش في المراكز الجمركية، ونعمل مع الموظفين وضباط التفتيش لتسريع وتيرة الانتقال بخدماتنا الى مرحلة الذكاء الاصطناعي تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة، لنرسخ دورنا الرائد إقليميا ودوليا كنموذج تقتدي به الإدارات والدوائر الجمركية عبر العالم في الابتكار والتطوير الجمركي ونعزز انجازاتنا القياسية في اسعاد المتعاملين حيث تقدمنا الى الصدارة عبر تحقيق نسبة 97.5% في سعادة العملاء على مؤشر السعادة للعام 2018 وحققنا في الربع الأول للعام 2019 نسبة 98% في سعادة العملاء وفقا لمؤشر حكومة دبي الذكية، لنعزز بذلك انجازاتنا على طريق المشاركة الفاعلة في تحقيق نجاح منقطع النظير باستضافة دولة الامارات لمعرض اكسبو دبي 2020 حيث فازت جمارك دبي بأول جائزة للجهة الحكومية الداعمة لإكسبو 2020 في جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز للعام 2018".



وقال مدير إدارة جبل علي الجمركية يوسف الهاشمي "نعمل على تحقيق أفضل مستوى من التكامل في الأداء عبر التعاون والتنسيق التام مع كافة الإدارات والمراكز الجمركية، وقد تحقق الإنجاز الجديد بضبطية الكبتاجون التي انجزها مركز جمارك جبل علي وتيكوم بفضل التعاون والتنسيق بين المركز وإدارة الاستخبارات الجمركية والخبرة الكبيرة التي اكتسبها ضباط التفتيش الجمركي في معاينة البضائع والحاويات وتتبع المواد المشتبه بها وصولاً إلى ضبطها باستخدام أجهزة التفتيش المتطورة والكلاب الجمركية والمختبر الجمركي المتنقل".

وقال شعيب السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية: "حققت الدائرة إنجازاً مميزاً في ضبطية الكبتاجون الجديدة بفضل الخبرة الكبيرة التي أصبحت لدينا في إدارة الاستخبارات الجمركية على صعيد إدارة المخاطر من خلال نظام محرك المخاطر الذكي، الذي طورته جمارك دبي لرصد الشحنات القادمة وتصنيفها تبعاً لدرجة المخاطرة، حيث صنفت الشحنة التي احتوت المواد المخدرة كشحنة مشتبه بها من قبل محرك المخاطر، وبادر فريق العمل المكون من إدارة الاستخبارات الجمركية وإدارة مراكز جبل علي الجمركية إلى التحرك مباشرةً لاستهداف الشحنة بالمعاينة والتفتيش، ما مكن ضباط التفتيش الجمركي في المركز من كشف المواد المخدرة واحباط محاولة إدخالها الى الدولة".

وذكر السويدي، أن ضباط التفتيش في مركز جمارك جبل علي وفريق العمل في إدارة الاستخبارات الجمركية تمكنوا، في وقتٍ سابق، إحباط محاولة تهريب 5 ملايين من حبوب الكبتاجون وإدخالها إلى الدولة، وقد تم استهداف الشحنة عن طريق نظام «محرك المخاطر».