محمد بن راشد: أطلقنا منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات.. وزارة اللا مستحيل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات... وزارة اللامستحيل.. وزارة غير تقليدية.. بدون وزير.. طاقمها أعضاء مجلس الوزراء.. وتعمل على ملفات وطنية مهمة.. وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".

وتابع سموه، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وزارة اللا مستحيل ستبدأ عملها على عدة مشاريع.. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور.. وبناء منصة الكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يوم الى 6 دقايق.. وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الامارات".

وأكد سموه: "المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة.. وطريقة عملها.. والمستحيل ليس في قاموسنا.. وليس جزءً من تفكيرنا.. ولن يكون جزءً من مستقبلنا".