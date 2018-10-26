الوطني للأرصاد: تقلبات جوية من السبت إلى الأربعاء تأثراً بمنخفض جوي

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة تقلبات جوية بدءا من غد السبت إلى يوم الأربعاء حيث تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من البحر الأحمر ويصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب يعمل على تدفق كميات كبيرة من السحب من شمال ووسط المملكة العربية السعودية باتجاه الدولة على فترات.

وتبدأ السحب الركامية الممطرة بالتكون من يوم السبت خاصة على شرق وشمال الدولة، ثم تتطور السحب الممطرة يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء على مناطق متفرقة تبدأ على غرب وسواحل الدولة ثم تمتد على المناطق الداخلية.

ومن المتوقع ان تخف الحالة وتقل السحب تدريجيا من مساء يوم الأربعاء على اغلب مناطق الدولة.

وتنشط الرياح مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا في المناطق المكشوفة.

ويضطرب البحر في الخليج العربي وبحر عمان أحياناً مع وجود السحب الركامية.

وحث المركز على أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة والابتعاد عن أماكن تجمع المياه في الأماكن القريبة من المرتفعات واخذ الحيطة عند ارتياد البحر بسبب اضطرابه أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان.