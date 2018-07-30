الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس مغبر وحار نهارا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع فرصة لتكون السحب الركامية المحلية الممطرة شرقا بعد الظهر قد تمتد على بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية وتكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة خاصة مع السحب .. والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس يوم غد الثلاثاء رطبا على السواحل صباحا وحارا ومغبرا نهارا مع فرصة لتكون السحب الركامية المحلية الممطرة شرقا بعد الظهر قد تمتد على بعض المناطق الجنوبية.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية تكون محملة ومثيرة للغبار وللأتربة خاصة مع السحب.. والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون طقس يوم الأربعاء حارا ومغبرا نهارا مع احتمال تكون السحب الركامية المحلية شرقا بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية ,تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع أن يكون طقس الخميس رطبا صباحا مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا ويكون حارا ومغبرا نهارا مع فرصة لتكون السحب الركامية المحلية الممطرة شرقا بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحيانا نهارا في الخليج العربي ومتوسط قد يضطرب أحيانا في بحر عمان.

و يشهد يوم الجمعة طقسا حارا ومغبرا نهارا مع فرصة لتكون السحب الركامية المحلية الممطرة شرقا بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحيانا نهارا في الخليج العربي ومتوسط قد يضطرب أحيانا في بحر عمان.