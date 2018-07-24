ميليشيا الحوثي تصادر مساعدات غذائية مقدمة لأهالي مديرية الدريهمي في الحديدة

المصدر: الحديدة - وام

صادرت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران مساعدات إنسانية وغذائية كانت مقدمة للمواطنين اليمنيين في مناطق تابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، غير مبالية لمعاناة الأسر التي تعاني جراء الحصار التي تفرضه.

ونهبت الميليشيا المساعدات لصالح ما تسميه بـ " المجهود الحربي "، ضاربة عرض الحائط بأرواح المدنيين الأبرياء لتضيف فصلا جديدا إلى سجل جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

ودأبت الميليشيا الحوثية على عرقلة ومنع وصول المساعدات بالطرق البرية ونهبها وفق إجراءات ممنهجة تهدف إلى تجويع اليمنيين وقطع إمدادات الحياة عنهم في اعتداء واضح على حقوق الإنسان يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية.

في المقابل، تبذل فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودا لافتة للوصول إلى مديرية الدريهمي وقرية المنظر التابعة لمديرية الحوك وتوزيع المساعدات التي تتضمن سلعا أساسية تخفف من معاناتهم جراء ممارسات الحوثيين.

في موازاة ذلك، تواكب الهيئة عمليات تحرير مناطق الساحل الغربي لليمن بالمزيد من المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع التنموية لدعم استقرار سكانها ومساعدتهم على استعادة نشاطهم وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

يشار إلى أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية نفذت عمليات إسقاط جوي لمساعدات إنسانية وإغاثية على أهالي محافظة الحديدة مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي.