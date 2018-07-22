محمد بن راشد يتفقد سير العمل في مرافق مطار دبي الدولي ويطمئن على راحة المسافرين

المصدر: دبي - وام

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سير العمل في مختلف مرافق مطار دبي الدولي وأطمأن سموه على راحة المسافرين وتسهيل إجراءات سفرهم وصولهم من وإلى المطار.

فقد زار سموه ظهر اليوم المطار يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات. مبتدئا سموه جولته في المبنى "3" حيث توقف عند " كاونترات " طيران الإمارات وشاهد الإجراءات الخاصة بوزن أمتعة المسافرين والتأكد من تذاكر السفر وصلاحيتها وكل الأمور المتصلة بتوفير سفر آمن وسلس للمسافرين دون إبطاء أو تأخير بعيدا عن الإجراءات المعقدة التي قد تسبب في تأخير المسافرين عن موعد إقلاع رحلته إلى الجهة المغادرة إليها.

واستكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته في أروقة ومرافق " كونكورس B " حيث مغادرة المسافرين في معظمهم وانتقل سموه إلى" كونكورس A " مستقلا القطار الداخلي الخاص بنقل الركاب إلى" كونكورس A " لمسافة 700 متر بين " أ و ب " ويضم المبنى " أ " نحو عشرين بوابة لمغادرة المسافرين وثمانية وخمسين خرطوما لمواقف الطائرات العملاقة فيما يضم المبنى " ب" ستا وعشرين بوابة وسبعة وخمسين خرطوما لمواقف الطائرات.

وحرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على التجوال في مختلف مرافق المطار الخدمية في المبنيين شملت "كاونترات" وزن الأمتعة و "كاونترات" ختم وتدقيق جوازات سفر المسافرين والسوق الحرة التي تتفرع لعدة أقسام للتسوق تبلغ مساحتها قرابة سبعة وعشرين ألف متر مربع كما شاهد إجراءات تفتيش حقائب اليد في آخر مرحلة قبل الصعود الى الطائرة مطمئنا سموه على سلامة وسلاسة جميع الإجراءات الخاصة بالمغادرين الى مختلف جهات العالم على متن الطائرات العملاقة التي تشكل الاسطول الأضخم والأحدث لشركة طيران الإمارات الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما توقف سموه ومرافقوه عند ثلاجة البوظة في ردهة المبنى " أ " التي توزع المبردات على المسافرين مجانا تقدمة وهدية من طيران الإمارات الى ركابها مجسدة بهذه المبادرة الطيبة الكرم العربي الأصيل الذي هو رمز الضيافة العربية وجزء من قيمنا وعاداتنا العربية في دولة الإمارات.

كما تفقد سموه صالات الدرجتين الأولى ورجال الأعمال الفخمة بأثاثها وتصاميمها الداخلية وخدمات الترفيه التي تقدمها لركابها المسافرين على متن خطوط طيران الإمارات ويصل عددها الى سبع صالات موزعة في "كونكورس أ وكونكورس ب"

ويصل عدد المسافرين على الدرجتين قرابة عشرة آلاف مسافر يوميا على متن نحو 250 رحلة يومية لطيران الإمارات التي تصل الى 157 بلدا وتمتلك أكبر عدد من طائرات الإيرباص A380 العملاقة على مستوى العالم حيث يضم أسطولها أكثر من مئة طائرة من هذا الجيل الحديث من الطائرات.

وخلال متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجولته كان يستمع من مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد أحمد المري الى شرح حول الزيارة المطردة في عدد مستخدمي مطار دبي الدولي من عام الى عام حيث أبلغ سموه ان عدد القادمين الى الدولة عبر مطار دبي الدولي بلغ قرابة ثلاثة عشر مليون مسافر بالفترة من الأول من يناير عام 2017 حتى الثلاثين من يونيو من العام نفسه فيما زاد هذا العدد بنسبة 3% خلال الفترة من الأول من يناير العام 2018 وحتى الثلاثين من يونيو من العام ذاته.

كما أشار اللواء المري الى ان عدد القادمين الى الدولة من بين المسافرين من الجنسية الصينية بلغ نحو أربعمئة وخمسين ألف مسافر وذلك بالفترة من الأول من يناير عام 2017 وحتى الثلاثين من يونيو في العام نفسه وزاد عدد الزوار الصينيين بنسبة 5% بالفترة ذاتها من العام 2018 .

كما نوه بعدد القادمين الى الدولة من التابعية الروسية بالفترة ذاتها إذ بلغ عددهم حوالي ثلاثمئة ألف زائر وزاد العدد بنسبة 35% ليصل خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري الى حوالي نصف مليون زائر ما يؤكد على ان دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب شرق آسيا كوجهة مفضلة للسائحين والمتسوقين والباحثين عن الهدوء والأمن والإطمئنان خاصة بالنسبة للمستثمرين ورجال المال والأعمال.

صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اختتم زيارته في جولة تفقدية لمرافق صالة القادمين حيث اطمأن على سلامة كافة الإجراءات وحسن استقبال القادمين الى بلادنا من قبل موظفي الجمارك والشرطة والأمن ..مشددا سموه على أهمية استقبال ضيوف الإمارات بإبتسامة ووجه بشوش وبالكلمة الترحيبية الطيبة التي تعكس أصالة شعبنا وأخلاقه العربية الإسلامية الحميدة والنبيلة.

وأعرب سموه خلال جولته عن سعادته وإرتياحه للخدمات الراقية التي تقدمها كافة الجهات المعنية في مطار دبي الدولي الى مستخدمي المطار من مغادرين وقادمين.. مؤكدا سموه على ضرورة ان يبقى مطار دبي الدولي وكافة مطارات ومنافذ الدولة البحرية والجوية والبرية الواجهة الحضارية التي تعكس روح وأصالة المواطنة الصالحة والقيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها شعبنا ومجتمع الإمارات عموما.

وقال سموه " أولوياتنا تتمحور حول الانسان وإسعاده وإحترامه وحفظ حقوقه وكرامته بصرف النظر عن جنسيته وديانته وطائفته وثقافته، فالإنسان هو أسمى مخلوقات الباربي عز وجل يجب احترامه وتكريمه ومراعاة مشاعره الإنسانية والدينية والقومية وغيرها".

رافق سموه في الزيارة القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان والرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي خليفة الزفين ونائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء عبيد مهير بن سرور والنائب الأعلى لرئيس خدمات مطار دبي الدولي محمد مطر الى جانب عدد من المسؤولين وذوي الإختصاص في الجهات الحكومية المعنية بخدمات مطار دبي الدولي وعدد من المرافقين.