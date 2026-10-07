شرطة دبي تضبط محتالَين استوليا على 11.8 مليون درهم بتخويف ضحاياهما

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز مكافحة الاحتيال، شخصين متهمين بالتورط في سلسلة من عمليات الاحتيال الهاتفي، بعد انتحالهما صفة موظفين في جهات رسمية ودولية، واستهداف عدد من المقيمين، لتصل قيمة المبالغ التي استوليا عليها والخسائر الناتجة عن هذا الأسلوب الذي اعتمد على تخويف الضحايا إلى 11 مليوناً و877 ألفاً و532 درهماً.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يتواصلان هاتفياً مع الضحايا، ويوهمانهم بأن أسماءهم وردت ضمن ملفات وقضايا خارج الدولة، ثم يخيفانهم من تبعات قانونية مزعومة، ويطلبان منهم تحويل الأموال الموجودة في حساباتهم المصرفية إلى حسابات خارج الدولة، بدعوى التحقق من مشروعية تلك الأموال وإعادتها إليهم بعد انتهاء إجراءات التحقق.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين طلبا من بعض الضحايا بيع مصوغاتهم الذهبية وتحويل قيمتها المالية، بدعوى عدم كفاية المبالغ المحولة لإتمام إجراءات التحقق المزعومة، كما طلبا من البعض حجز غرف فندقية وقطع التواصل مع الآخرين. وأفاد المتهمان بأنهما تعرّفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جهة خارج الدولة، قامت بتكليفهما بالتواصل مع الضحايا مقابل مبالغ مالية عن كل عملية احتيال، فيما كانا يتلقيان بيانات الضحايا والتعليمات المتعلقة بآلية التواصل معهم عبر برنامج مخصص لذلك.