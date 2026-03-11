حمدان بن محمد: الأصول الوقفية في دبي 13.5 مليار درهم.. بنمو 22%

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن منظومة الوقف في دبي، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت تمثل نموذجاً رائداً للعمل الخيري المؤسسي، وتعكس رؤية الإمارة في ترسيخ ثقافة العطاء المستدام، وتعظيم أثره الاجتماعي والاقتصادي، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الشاملة، وتعزيز جودة الحياة.

وأشاد سموه بنتائج تقرير الأصول الوقفية في دبي لعام 2025، الذي أظهر نمواً ملحوظاً في قيمة الأصول الوقفية، التي بلغت 13.5 مليار درهم، مسجلة نسبة زيادة بلغت نحو 22%، مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه قيمة الأصول 11.1 مليار درهم، ما يعكس الثقة المتنامية بمنظومة الوقف ودورها الحيوي في المجتمع.

كما أشاد سموه بالدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، في تنمية وتعظيم عطاءات الواقفين، مؤكداً أن جهود المؤسسة تضمن استدامة الوقف وتعظيم أثره، مثمناً سموه إسهامات الواقفين من المواطنين والمقيمين والمؤسسات التي تواصل دعم العمل الوقفي وإدامة الخير للأجيال القادمة.

كما لفت سموه إلى أن «أوقاف دبي» تواصل ريادة الابتكار في العمل الوقفي، من خلال إطلاق أوقاف مبتكرة تعد الأولى من نوعها عالمياً، والتي تفتح آفاقاً جديدة للمشاركة المجتمعية، وتتيح هذه المبادرات للأفراد والمؤسسات فرصاً فريدة للإسهام في مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع المعاصر، وتعزز من أثر الوقف كرافد مستدام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معززة مكانة دبي حاضنةً لرؤى وقفية رائدة وعالمية.

وبيّن تقرير الأصول الوقفية في دبي خلال العام 2025 أن قيمة الأصول الوقفية في دبي ارتفعت إلى 13.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بـ22% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد الأوقاف في دبي 1294 وقفاً، أسسها 604 واقفين، في مؤشر على تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الوقف ودوره في دعم مسارات التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن الأصول الوقفية تتوزع بين أصول عقارية بقيمة 12 مليار درهم، وأصول مالية تبلغ فيمتها 1.5 مليار درهم، بما يعكس تنوع المحافظ الوقفية وقدرتها على تحقيق الاستدامة، وتعظيم العوائد لخدمة الأغراض الوقفية. وكشف التقرير أن قيمة أوقاف الرجال بلغت 7.9 مليارات درهم، فيما وصلت أوقاف النساء إلى 1.3 مليار درهم، بينما بلغت قيمة أصول المؤسسات في الوقف 4.3 مليارات درهم.

وأوضح التقرير أن الأوقاف في دبي تنقسم، من حيث الإدارة، إلى أوقاف بنظارة المؤسسة، وقد بلغ عددها 714 وقفاً، وبقيمة 2.9 مليار درهم، وأوقاف بنظارة الغير، بلغ عددها 580 وقفاً، وبقيمة 9.6 مليارات درهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عيسى الغرير، أن النمو المتحقق في قيمة الأصول الوقفية خلال العام 2025 يعكس نجاح السياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها المؤسسة في تطوير الوقف وتعزيز كفاءته واستدامته.

وقال: «نواصل العمل على تنمية الأصول الوقفية وفق أفضل ممارسات الحوكمة والاستثمار المستدام، بما يضمن حماية الوقف، وتعظيم أثره الاجتماعي، ويعزز مكانة دبي كمركز رائد للعمل الخيري والإنساني انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة». بدوره، أكد أمين عام المؤسسة، علي المطوع، أن النتائج المحققة خلال العام 2025 تعكس كفاءة المنظومة التشغيلية والاستثمارية للمؤسسة، وحرصها على تطوير الوقف وفق أسس مؤسسية مستدامة.

وأضاف المطوع: «نعمل على إدارة وتنمية الأصول الوقفية وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وبما يضمن استدامتها، وتعظيم أثرها التنموي، تقديراً لثقة الواقفين، وانسجاماً مع دور أوقاف دبي في دعم وتعظيم عطاءاتهم وتحقيق استدامتها».

• 1294 إجمالي عدد الأوقاف في دبي، وأسّسها 604 واقفين.