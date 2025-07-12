رئيس الدولة يبعث رسالة إلى المستشار الألماني

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين.

وسلم الرسالة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى ألمانيا، الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال لقائه رئيس المستشارية الاتحادية الألمانية، وزير المهام الخاصة في برلين، ثورستن فراي، بحضور سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أحمد العطار، وذلك في مستهل زيارة عمل يقوم بها الوزير إلى ألمانيا.

ونقل الجابر خلال اللقاء تحيات القيادة وتمنياتها لجمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق دوام التطور والازدهار.

وبحث مبعوث الإمارات ورئيس المستشارية خلال اللقاء فرص تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأكد الدكتور سلطان الجابر حرص قيادة دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون مع ألمانيا، للبناء على ما تحقق على مدى أكثر من خمسة عقود من العلاقات الوثيقة التي جمعتهما، بجانب استكشاف فرص نوعية جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية المختلفة، خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والاستثمارات الاستراتيجية، بما يسهم في دعم أهداف النمو والتقدم المستدام في البلدين الصديقين.

وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية - الألمانية، تتميز بالتفاهم والتعاون المثمر، مؤكداً الاهتمام المشترك بتطوير هذه العلاقات وتوسيع آفاقها لبناء مزيد من الشراكات التنموية، بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالخير على شعبيهما، ويسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية للجميع.