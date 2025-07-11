«جامعة خليفة» توفر منحاً أكاديمية لأوائل الثانوية العامة

وفّرت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا للطلبة الـ10 الأوائل في الثانوية العامة بالإمارات، فرصاً للحصول على منح أكاديمية كاملة للالتحاق ببرامج البكالوريوس، بهدف دعمهم في تطوير مسيرتهم الأكاديمية.

وكرّمت الجامعة الطلبة الـ10 الأوائل في الثانوية العامة، خلال حفل نظمته بحرمها الرئيس، أمس.

وقال رئيس الجامعة، البروفيسور إبراهيم الحجري، خلال تكريم الطلبة وذويهم: «إن تكريم الطلبة الـ10 الأوائل في الثانوية العامة بالدولة، يؤكد مكانة جامعة خليفة بوصفها مؤسسة تعليمية رائدة، تدعم صناع التغيير، وتُقدِّر جهود المتفوقين وإمكاناتهم.

وفي هذا الإطار تواصل الجامعة، المؤسسة الأكاديمية الأعلى تصنيفاً في الدولة، دورها القيادي في استقطاب أفضل الكفاءات من الطلبة المتميزين، من خلال تكريم إنجازاتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة مسيرة التميز الأكاديمي والبحثي، ليصبحوا قادة المستقبل».

وقام الطلبة الأوائل بجولة في مرافق الجامعة البحثية المتطورة، شملت مركز الأنظمة الروبوتية ذاتية التحكم، ومركز البحوث المتقدمة والابتكار الذي يركز على الفضاء، ومختبر جامعة خليفة للابتكار وتكنولوجيا الفضاء، ومختبر الدراسات والأبحاث البحرية المزوّد بمرافق لإنتاج الأمواج والتيارات المائية.