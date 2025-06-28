ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، في العاصمة البيلاروسية مينسك، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، على هامش مشاركته في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي.

وفي مستهل اللقاء، نقل سموّه، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته له موفور الصحة والعافية، ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق دوام الرخاء والرفعة والرقي.

من جانبه، حمّل الرئيس فلاديمير بوتين، سمو ولي عهد أبوظبي، تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة الراسخة والشراكة الاستراتيجية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعدد من المحاور التي يبحثها اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي حول أهمية تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة لمختلف الدول والشعوب.

• الرئيس بوتين حمّل سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته للإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.