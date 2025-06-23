عجمان.. العمل عن بعد الجمعة و7 ساعات دوام لبقية الأسبوع

اعتمد المجلس التنفيذي لحكومة عجمان، اليوم، الدوام عن بعد يوم الجمعة بنسبة 100% وتخفيض ساعات العمل اليومية إلى 7 ساعات من الإثنين إلى الخميس خلال فترة الصيف.

وتفصيلا ،اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة عجمان في اجتماع اليوم في مبنى الجّهات الحكوميّة بالديوان الأميري برئاسة سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس، مبادرة "صيفنا متوازن" في حكومة عجمان حرصاً على تعزيز التّوازن بين الحياة الوظيفيّة والاجتماعيّة، ودعماً لجودة حياة الموظّفين خلال أشهر الصيف وتعزيز التواصل الأسري، انسجاماً مع مبادرات عام المجتمع.

وتقضي المبادرة بتطبيق نظام العمل عن بعد ‏يوم الجمعة بنسبة 100%، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 22 أغسطس ‏‏2025، وتخفيض ساعات العمل اليومي إلى 7 بدلاً من 8 من الاثنين حتى الخميس، وتحديداً من الساعة 7:30 صباحاً إلى 2:30 مساءً، ‏مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية عبر تنظيم داخلي مرن في الجهات الحكومية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التّوازن المؤسّسي ومراعاة الظّروف الصيفية مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية دون انقطاع، عبر تنظيم داخلي مرن في الجهات الحكومية، يضمن كفاءة الأداء وسلاسة تقديم الخدمات للمتعاملين.

وأكّد سموّ الشّيخ عمّار بن حميد النّعيمي، أنّ حكومة عجمان، بقيادة وتوجيهات صاحب السموّ الشّيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، تولي اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة عمل مرنة ومحفزة تراعي احتياجات الموظّفين العملية والاجتماعية.

وأشار سموّ وليّ عهد عجمان إلى أنّ استقرار الموظف الأسري والاجتماعي يشكّل ركيزة أساسيّة في مسيرة الإمارة التنمويّة، مؤكّداً سموّه أنّ رفاهيّة الإنسان تظل أولوية دائمة، لأنها العامل الرئيس والأهم في رفع كفاءة المؤسّسات وتعزيز جودة الأداء الحكومي.

وأضاف سموّه، "نسعى عبر مبادرة صيفنا متوازن إلى تعزيز الاستدامة البيئية، عبر تقليل انبعاثات التنقل اليومي، بما ينسجم مع أهداف رؤية عجمان 2030 ببناء مجتمع أكثر توازناً واستدامة".

وتتولى دائرة الموارد البشرية، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، متابعة تنفيذ المبادرة، وتطوير النماذج التنظيمية، ورفع تقرير تقييمي بنهاية سبتمبر 2025 حول الأثر على الأداء ورضا الموظفين والمجتمع.

وتجسّد مبادرة "صيفنا متوازن" اهتمام حكومة عجمان براحة موظفيها، من خلال توفير بيئة عمل مرنة توازن بين الحياة الشخصية والمهنية، وتسهم في تحقيق إنتاجية أفضل وسعادة أكبر.