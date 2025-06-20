«الهوية والجنسية» تطلق شهر «تصفير البيروقراطية»

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنها ستطلق الدورة الثانية من «شهر تصفير البيروقراطية»، من 23 يونيو الجاري حتى 23 يوليو المقبل، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين والشركاء، وتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية ورؤية «نحن الإمارات 2031».

وقال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «مبادرة شهر تصفير البيروقراطية التي تتبناها الهيئة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصبّ في النهاية في تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، بحيث تكون الأسهل والأسرع والأكثر كفاءة، ومن بين تلك الأهداف نشر ثقافة تصفير البيروقراطية في بيئة العمل، وإشراك الموظفين والمتعاملين والشركاء من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في تصميم وتطوير منظومة الخدمات، وتبني الحلول الابتكارية التي يطرحها الموظفون والمتعاملون والشركاء في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، إضافة إلى تحقيق الريادة في مجال الخدمات الحكومية ودعم تنافسية الدولة عالمياً في هذا المجال».

وأشار إلى أن مبادرات الدورة الثانية من شهر تصفير البيروقراطية تتوافق مع مبادئ «عام المجتمع 2025»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتسهم في تحقيق أهدافها التي تتمثل في تعزيز التلاحم والتماسك والاستقرار المجتمعي ودعم الروابط الأسرية والتأكيد على وحدة المجتمع، كما تنطلق من شعارها «يداً بيد»، من خلال تصميم وتنفيذ خطط استشرافية لتطوير منظومة الخدمات عبر تحقيق التواصل الفعال والمباشر مع فئات الجمهور المستهدف كافة، من موظفين ومتعاملين على اختلاف أعمارهم ولغاتهم وجنسياتهم، من الرجال والنساء والشباب وكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، وكذلك الشركاء من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، بما يسهم في إنجاز خدمات استباقية تلبي تطلعات كل فئات المجتمع.

وتتضمن فعاليات الدورة الثانية من شهر تصفير البيروقراطية تنفيذ ست مبادرات رئيسة على مستوى الدولة بمشاركة الفئات المستهدفة، وفي مقدمة هذه المبادرات «هاكاثون تصفير البيروقراطية» التي تتضمن تنفيذ حزمة من ورش العصف الذهني لموظفي الهيئة للخروج بأفكار تسهم في تطبيق مبادئ تصفير البيروقراطية على خدمات الهيئة.

أمّا المبادرة الثانية فهي «مختبر تصفير البيروقراطية الشامل» التي تشمل عقد جلسات مركزة لتصفير البيروقراطية في الخدمات المقدمة من الهيئة من خلال المشاركة الفعالة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركاء الحكوميون والقطاع الخاص والمتعاملون.

وتأتي المبادرة الثالثة تحت عنوان «إكسبو التصفير.. الخدمات المشتركة» التي سيتم تنفيذها في إمارة أبوظبي، حيث تحتوي على جلسة عصف ذهني مع الشركاء للخروج بباقات خدمات مشتركة تسهم في تطبيق مبادئ تصفير البيروقراطية وتحسين جودة حياة المجتمع، بينما تشهد المبادرة الرابعة «تكريم المشاركين المؤثرين» في عمليات تصفير البيروقراطية من الموظفين والمتعاملين والشركاء، أما المبادرة الخامسة فتأتي تحت عنوان «أبطال التصفير» التي تتضمن حفلاً لتكريم الموظفين من الأفراد أو الفرق الذين يقدمون إسهامات متميزة في عمليات التصفير بناءً على معايير محددة، مثل حجم التطوير والتحسين، والابتكار، والالتزام بتحسين الخدمات، وتحقيق أهداف عمليات التصفير.

وتتضمن فعاليات الهيئة خلال الدورة الثانية من شهر تصفير البيروقراطية تنفيذ مبادرة «بودكاست زيرو لاب»، التي تستهدف نشر ثقافة تصفير البيروقراطية بين فئات المجتمع من خلال تسجيل عدد من حلقات «البودكاست» مع قيادات الهيئة حول مستهدفات وتجارب وفعاليات الهيئة، وقصص النجاح التي حققتها على أرض الواقع في مجال تصفير البيروقراطية، وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها.

• مبادرة «الهوية والجنسية» تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات.