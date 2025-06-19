«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»

ترأس الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الاجتماع الأول للمجلس لعام 2025، وخُصص لمناقشة واعتماد الإطار السكاني الوطني لدولة الإمارات 2031.

واعتمد المجلس، بحضور سموّه، وجميع الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية بالشأن السكاني في الدولة، الإطار السكاني الوطني لدولة الإمارات 2031، الذي يوفر تصوراً وطنياً موحداً للمستقبل السكاني، ويرتكز على بناء نموذج سكاني مستدام يعكس الهوية الإماراتية، ويستثمر التنوّع السكاني بما يخدم النمو الوطني في المجالات المختلفة، وكلّف الجهات المعنية بتنفيذه، كل حسب اختصاصه، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، ويعزّز من تكامل وتنسيق السياسات الوطنية في هذا الشأن.

واستعرض المجلس محاور الإطار السكاني الوطني 2031، الذي يهدف إلى توحيد الجهود والسياسات بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والعمل بشكل تكاملي لتحقيق التوازن السكاني من خلال عدد من الركائز الاستراتيجية، تشمل دعم النمو الطبيعي المستدام للمواطنين، وتعزيز تماسك الأسرة الإماراتية، والحفاظ على الخصائص الاجتماعية للدولة وتلاحم المجتمع، وتأهيل الأجيال الإماراتية لسوق العمل المستقبلية.

كما يؤكد الإطار أهمية استقطاب أصحاب الكفاءات والإنجازات والمواهب من دول العالم المختلفة، والاستفادة من المزيج الديموغرافي والتنوّع الثري لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل ما تتميز به دولة الإمارات من بيئة جاذبة، وقيادة رشيدة، ومستوى عالٍ من الأمن والاستقرار، وقيم التسامح والتعايش.

حضر الاجتماع وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، ووزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، ووكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور محمد سليم العلماء، وعضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الدكتور سعيد عبدالله عبدالواحد عبدالله، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، العميد الدكتور علي بن ظاعن الغفلي، والأمين العام المساعد لقطاع المعرفة ودعم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الدكتورة وضحة سعيد النعيمي.

وأكد سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في ختام الاجتماع، أهمية تعزيز العمل المشترك، وتوحيد الرؤى لضمان تحقيق مستقبل سكاني مستدام للدولة.

• سيف بن زايد يؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك، وتوحيد الرؤى لضمان تحقيق مستقبل سكاني مستدام للدولة.