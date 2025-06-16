3.5 تريليونات درهم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بنهاية 2025

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات برؤية ودعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً تجارياً موثوقاً به لأكبر الاقتصادات حول العالم، وبوابة لتسهيل التدفقات التجارية عبر أرجاء المعمورة، مع استمرار اتساع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، من خلال برنامج اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي شهد حتى تاريخه إنجاز 27 اتفاقية، دخلت 10 منها حيز التنفيذ.

وقال في تصريحات بمناسبة الإعلان عن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، خلال الربع الأول من العام الجاري، إن معدلات النمو القياسية التي حققتها التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، تؤكد استمرار نجاح الخطط الاستراتيجية لمضاعفة قيمتها بحلول 2031 بمعدلات تفوق المستهدف، إذ زادت بنسبة 18.6% إلى 835 مليار درهم خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.

وأضاف أنه مع استمرار نسب النمو الحالية، من المتوقع أن تلامس التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات حاجز 3.5 تريليونات درهم بنهاية العام، لنقترب أكثر من الرقم المستهدف بحلول 2031 وهو أربعة تريليونات درهم سنوياً قبل ست سنوات من الموعد المحدد.

وأشار الزيودي إلى أن حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي تجارة الدولة تخطت للمرة ال

أولى في تاريخها حاجز 21%، ما يؤكد الثقة المتزايدة لأسواق العالم بالسلع الإماراتية، وإلى حجم استفادة هذه الصادرات من خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأوضح أن الصادرات الإماراتية غير النفطية واصلت تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة، وصولاً إلى 177.3 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 40.7%، مقارنة مع الربع الأول من 2024، وبنسبة 15.7%، مقارنة مع الربع الأخير من 2024.

وسجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي، وصولاً إلى 189.1 مليار درهم، فيما زادت الواردات بنسبة 17.2%، مقارنة بالربع الأول 2024، وانخفضت بنسبة 1.7%، مقارنة بالربع الأخير من 2024 لتبلغ 468.6 مليار درهم.

وأضاف أن الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين حققت نمواً بنسبة 51%، وبقية الدول نمواً بنسبة 21.4%، وكانت أهم وجهات صادرات الإمارات غير النفطية خلال الربع الأول 2025 إلى سويسرا، تلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونغ كونغ - الصين رابعاً، ثم السعودية والعراق وتايلاند التي شهدت أعلى نمو بنحو 10 أضعاف القيمة خلال الفترة ذاتها من 2024، ثم سلطنة عمان والولايات المتحدة والكويت.

وقال: «ضمت قائمة أبرز الصادرات الإماراتية خلال الربع الأول 2025، الذهب والمجوهرات والسجائر والمطبوعات والألمنيوم، والزيوت النفطية وأسلاك النحاس وبوليمرات الأثيلين والعطور، وقد حققت هذه القائمة مجتمعة نمواً بنسبة 58.9%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وأكبر نسبة نمو كانت من نصيب بوليمرات الأثيلين والمطبوعات والذهب والعطور»، وأكد الزيودي أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية واصلت في الربع الأول 2025 جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعدما بلغت صادرات الدولة إلى شركائها في الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 44.5 مليار درهم، بنمو بنسبة 62.3%، وبحصة 25.1% من إجمالي قيمة الصادرات. واستقبلت الهند صادرات إماراتية بقيمة 28.3 مليار درهم، بنمو 97.6%، مقارنة مع الربع الأول من 2024، تليها تركيا بقيمة 14 مليار درهم بزيادة 28.1%.

وأشار إلى أن قيمة عمليات إعادة التصدير بلغت 189.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025 بنسبة نمو 6%، مقارنة مع الربع الأول 2024، وبنمو 7.6%، و21.1%، مقارنة مع 2023 و2022 للفترة ذاتها على التوالي، وسجلت إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 3%، وبقية الدول نمواً بنسبة 9%، وكانت أبرز الدول السعودية والعراق وسلطنة عمان وتركيا، وشملت قائمة إعادة التصدير أجهزة الهاتف والألماس والمصوغات الذهبية والسيارات، إلا أن نسبة النمو الكبرى كانت في إعادة تصدير الميكروفونات والمصوغات الذهبية والذهب والسيارات.

وحول واردات الدولة من السلع غير النفطية، أوضح أنها بلغت 468.6 مليار درهم خلال الربع الأول 2025 بنسبة نمو 17.2%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024. وارتفعت هذه الواردات من معظم الأسواق الرئيسة، وشهدت نمواً من الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بنسبة 10.7%، وأكثرها نمواً تركيا بنسبة 39.1%، والهند بنسبة 15.1%، وفيتنام بنسبة 8.3%.

وشهدت إيطاليا وغينيا وسويسرا والصين وألمانيا نمواً كذلك، ومصر بنحو سبعة أضعاف خلال فترة المقارنة.

وحول الشركاء التجاريين الرئيسين لدولة الإمارات، قال: «حققت تجارتنا غير النفطية مع الصين نمواً بنسبة 9.6%، والهند نمواً بنسبة 31%، والسعودية نمواً بنسبة تجاوزت الضعف، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وتحديداً 127%، وسجلت تركيا نمواً بنسبة 8.3%، وشهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 38%، وحلت سادساً في قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، كما دخلت مصر إلى القائمة في ظل الانتعاش التجاري بين الدولتين الشقيقتين خلال الربع الأول من العام الجاري».