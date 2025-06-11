عودة وفد حجاج موظفي حكومة دبي من الأراضي المقدسة

استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وفد حجاج موظفي حكومة الإمارة العائدين من الأراضي المقدسة، بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام، وعددهم 85 حاجاً.

وأكد المدير العام للدائرة، أحمد درويش المهيري، الذي كان في استقبالهم إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين، التزام الدائرة بدعم موظفي الحكومة لأداء هذه الفريضة، من خلال توفير كل سبل الراحة والدعم لهم خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.