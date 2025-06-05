سعود بن راشد المعلا يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين نائب حاكم أم القيوين

أصدر صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً رقم (7) لسنة 2025، بتعيين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائباً لحاكم إمارة أم القيوين.

كما نصّ المرسوم على إلغاء المراسيم الأميرية السابقة: المرسوم رقم (1) لسنة 2004، والمرسوم رقم (1) لسنة 2007، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية.