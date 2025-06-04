الإمارات والكويت توقّعان اتفاقات ومذكرات تفاهم

بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وقّعت دولة الإمارات ودولة الكويت، أمس، عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، التي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى الكويت.

وتهدف الاتفاقات، التي جرى توقيعها في قصر بيان، إلى تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وبناء شراكات فاعلة، تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وأولوياتهما التنموية.

وتشمل الاتفاقات والمذكرات:

• مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، وقّعها من جانب دولة الإمارات وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، ومن الجانب الكويتي وزير الصحة، الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي.

• مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، وقّعها وزير دولة، خليفة شاهين المرر، ووزير الخارجية، عبدالله علي عبدالله اليحيا.

• مذكرة تفاهم في مجال النقل البري وأصول الطرق، وقّعها وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ووزيرة الأشغال العامة، الدكتورة نورة محمد المشعان.

• مذكرة بشأن التعاون في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية، وقّعتها وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال هادي الحويلة.

• مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وقّعها من جانب دولة الإمارات وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومن الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة، خليفة ضاحي العجيل العسكر.

• مذكرة تفاهم في المجال التربوي والتعليمي، وقّعتها وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ومن الجانب الكويتي وقعها وزير التربية، سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي.

• مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز، وقّعها وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير النفط الكويتي، طارق سليمان الرومي.

• مذكرة بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال القانوني، وقّعهما من جانب الإمارات وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ومن الجانب الكويتي، وزير العدل، ناصر يوسف السميط.

• مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وقعها من جانب الإمارات وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ومن جانب الكويت وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم.

• مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وقعها من جانب الإمارات وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ومن جانب الكويت الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

• مذكرة في مجال حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، وقعها من جانب الإمارات وكيل وزارة الداخلية، اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، ومن الجانب الكويتي وكيل وزارة الداخلية - بالتكليف، اللواء علي مسفر العدواني.

كما جرى في وقت سابق توقيع اتفاقية «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» التي أطلقتها «إم جي إكس» و«بلاك روك» و«غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» و«مايكروسوفت»، لتتوسع وتضم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، إضافة إلى توقيع عقد بين وزارة الدفاع الكويتية ومجموعة إيدج الإماراتية لشراء وتسليم عدد من الزوارق الصاروخية فئة «فلج 3».