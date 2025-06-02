المرر يترأّس وفد الإمارات إلى اجتماع الدورة 164للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

ترأس خليفة شاهين المرر وزير دولة وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 164 والذي عقد اليوم في دولة الكويت الشقيقة.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي تضمن استعراضاً لآخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية وموقف دول المجلس من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون من الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.

كما أشار البيان إلى أهمية تعزيز دول مجلس التعاون للشراكات مع الدول والمجموعات الفاعلة على المستوى الدولي، وإلى استمرار الحوارات وتنمية العلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.