شرطة دبي تنظم دورة حول «جريمة الاتجار بالبشر»

نظمت شرطة دبي مُمثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دورة بعنوان «الاتجار بالبشر عبودية العصر الحديث»، لموظفي مراكز الشرطة والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وموظفي أمن الطيران، بهدف تعزيز الوعي. وافتتح مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان العقيد سعيد الهلي فعاليات الدورة. وقدم الدورة خبير وطني في التدريب على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في شرطة دبي المدرب عمار علي، موضحاً أنها تتناول التعريف بجريمة الاتجار بالبشر وأسبابها وأركانها وصورها، وكيفية التعامل معها.