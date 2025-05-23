"السلامة الغذائية" تغلق 3 منشآت غذائية في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق ثلاث منشآت غذائية، (منشأتان في أبوظبي ومنشأة واحدة في منطقة العين) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وذكرت الهيئة أن المنشآت المغلقة هي "مطعم شيتينادو مالتي كويسين ذ.م.م" والذي يحمل الرخصة التجارية (CN-1070357) في أبوظبي، ومنشأة "نسايم النيل للمعجنات والحلويات" في الجيمي بمنطقة العين، والتي تحمل الرخصة التجارية (CN-4472448) بالإضافة إلى منشأة سوبرماركت دايمند سيتي في المصفح التي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1247285).

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشآت الثلاثة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، مما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر بحق المنشآت الثلاثة حتى تزول أسباب المخالفات، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية.

وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي وخضوع جميع المنشآت الغذائية للتفتيش الدوري للتأكد من امتثالها للاشتراطات مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين وضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في سلامة المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.